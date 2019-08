JUVENTUS INTER DYBALA ICARDI / Icardi alla Juventus, Dybala all'Inter: lo scambio sull'asse Torino-Milano è tornato prepotentemente di moda. Un affare che sul piano tecnico ed economico farebbe felici entrambe le società, anche se ci sono da tener conto dei rapporti tra i due club non sereni dopo la sfida per Lukaku.

Intanto sul possibile scambio Icardi-Dybala dice la sua il commissario tecnico dell'Italia Roberto. In un'intervista alla 'Gazzetta Sportiva' l'ex allenatore nerazzurro commenta così il possibile affare: "Chi ci guadagnerebbe? Quando volevo Dybala, che per me è un grande giocatore, li vedevo perfetti per giocare insieme". La Joya era stata ad un passo dall'Inter prima che finire alla Juventus, proprio quando Mancini allenava i nerazzurri: ora lo sbarco a Milano potrebbe diventare realtà con qualche anno di ritardo anche se al momento la trattativa non è ancora ufficialmente partita.