INTER MANCINI JUVENTUS / Roberto Mancini analizza il campionato che partirà tra una settimana e si sofferma sulla lotta scudetto. Il commissario tecnico dell'Italia parla alla 'Gazzetta Sportiva' e commenta gli acquisti italiani dell'Inter: "Sensi e Barella sono due giocatori straordinari e sottolineo straordinari. Li ho visti decollare, di partita in partita. Devono diventare pilastri dell'Inter, primo perché sono italiani, poi perché sono bravi tecnicamente e possono fare tutti e tre i ruoli di centrocampo.

Anzi lo diventeranno sicuramente".

Il ct sprona Bernardeschi: "E' ora che Berna faccia il salto, diventando un perno della Juventus. Ha tecnica, forza, velocità per diventare imprescindibile. Anzi, per diventare uno dei migliori giocatori europei: è il momento, ha le qualità per riuscirci".

Sulla corsa scudetto dice: "La Juve in assoluto è la più forte, non dimentichiamo che vince da otto anni e si è pure rinforzata: anche l'Inter ma la Juve non è stata ferma. E' come vice Juve vedo pericoloso il Napoli: ha gli stessi giocatori che giocano insieme da anni, mentre l'Inter ha cambiato 4-5 giocatori e ne perde di importanti come Perisic e Icardi".