INTER JUVENTUS NAPOLI ICARDI / Che fine farà Mauro Icardi: più passano i giorni, più si avvicina la fine del calciomercato, più crescono i dubbi sul futuro dell'attaccante argentino. Separato in casa con l'Inter, con nessuna possibilità di riprendersi quella maglia nerazzurra che fino allo scorso febbraio sembrava intoccabile, per l'ex capitano il futuro è ancora tutto da scrivere. Con il rinnovo di Dzeko con la Roma, le due piste rimaste in piedi sono Juventus e Napoli, salvo inserimenti dall'estero, e la preferenza di Icardi è chiara: aspetta i bianconeri che devono però fare i conti con un reparto avanzato sovraffollato.

Calciomercato Inter, ultimatum Napoli a Icardi

L'idea di uno scambio consta riprendendo piede anche se la Juve continua a sperare in un inserimento del Psg per la Joya, il numero 10 ex Palermo sta facendo di tutto per convincere Sarri e i rapporti tra le due società non sono idilliaci.

In questo scenario si inserisce, come riferisce 'TuttoSport', l'ultimatum dato dal Napoli: Aurelio De Laurentiis è pronto a spendere 60 milioni (cash o con Milik come contropartita) ma vuole che Icardi si decide entro martedì-mercoledì. Uno scenario che contrasta con quanto trapela dall'entourage del calciatore: come si legge sulla 'Gazzetta Sportiva', infatti, l'argentino continuerebbe a sostenere di non voler lasciare l'Inter, nonostante Conte e società non abbiamo mostrato nessuna possibilità di reintegro nel progetto tecnico. Difficile che Icardi possa mantenere questa posizione fino al 2 settembre, più probabile che si tratti di una tattica, il classico gioco delle parti per riuscire a strappare il sì dell'Inter alla Juve a condizioni più favorevoli. Il rush finale intanto è partito: 15 giorni alla fine del mercato e per Icardi il momento della verità si avvicina.