Coppa Italia, Fiorentina-Monza: i convocati di Montella

p>FIORENTINA MONZA COPPA ITALIA / Vincenzoha diramato la lista dei convocati per Fiorentina-Monza, gara valida per il terzo turno di coppa Italia: ci sono anche i nuovi arrivati

Ecco l'elenco completo per la sfida in programma domani alle ore 18.15 con diretta su Rai Sport: Baldej, Benassi, Biraghi, Boateng, Bracolini, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dragowski, Lirola, Milenkovic, Montiel, Pulgar, Ranieri, Simeone, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.

Il tecnico viola nella conferenza pre gara ha parlato anche della formazione che ha in mente: "Affrontiamo una squadra pericolosissima, hanno fatto quattro gol in trasferta su un campo importante: dispongono di calciatori non da LegaPro, alcuni hanno giocato anche in Serie A. C'è bisogno della miglior prestazione. Più o meno la formazione sarà la stessa di domenica scorsa contro il Galatasaray".