AMICHEVOLE CESENA MILAN / Finisce 0-0 Cesena-Milan, ultima amichevole dei rossoneri prima dell'esordio in campionato. La squadra di Giampaolo fatica non poco contro i romagnoli e non riesce a rendersi pericolosa con continuità: ancora a secco Piatek che continua il suo precampionato sottotono.

I rossoneri partono con questa formazione: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek. Nella ripresa le cose migliorano un po': arriva la solita girandola di sostituzioni ma non il gol per il Milan. Alla fine è 0-0: per Giampaolo ancora diversi problemi da risolvere con il campionato ormai alle porte.

CESENA-MILAN 0-0