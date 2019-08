JUVENTUS RUGANI / Triestina-Juventus è una gara che ha dato indicazioni anche in chiave calciomercato: al di là del gol con esultanza di Dybala, c'è un altro aspetto da tenere in considerazione. Daniele Rugani è sempre più ai margini del progetto di Maurizio Sarri: dopo aver partecipato, da titolare o subentrante, a tutte le prime amichevoli dei bianconeri, l'ex difensore dell'Empoli non è più sceso in campo.

L'ultima apparizione risale al 26 luglio contro il Team K League poi tutte panchine: anche contro la Triestina, portieri a parte, Rugani è stato l'unico giocatore a non entrare in campo neanche per pochi minuti. Un segnale chiaro su quale sia il destino del difensore: Calciomercato.it vi ha raccontato dell' interesse della Roma per Rugani , ma non va dimenticata la pistaed altre opzioni che potrebbero uscire nelle ultime due settimane di trattative.