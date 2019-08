AMICHEVOLE AREZZO ROMA / Finisce con una vittoria il precampionato della Roma: la squadra di Paulo Fonseca si è imposta 3-1 sul campo dell'Arezzo nell'ultimo test prima dell'esordio in campionato. I giallorossi si schierano con Florenzi, Fazio, Jesus e Kolarov davanti a Paul Lopez; a centrocampo Diawara al fianco di Cristante, mentre il tridente di trequartisti è costituito da Under, Zaniolo e Perotti, con Dzeko unica punta.

Una formazione che nel primo tempo non riesce a sbloccare il risultato cosa che accade in avvio di ripresa grazie ad un calcio di rigore realizzato da Perotti al 49'. Dopo tre minuti, altro rigore questa volta per l'Arezzo:non sbaglia. Al 65' tocca aportare nuovamente in vantaggio la Roma: il bosniaco festeggia il rinnovo con un diagonale che trova la rete. Nel finale arriva anche il tris firmato daentrato al 76' al posto di Perotti.

AREZZO-ROMA 1-3: 49' Perotti rig. (R), 52' Belloni rig. (T), 65' Dzeko (R), 88' Kluivert (R)