Napoli, arriva Lozano! Fissate le visite mediche: le ultime CM.IT

p>CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO / Il Napoli sta per annunciare l'acquisto di Hirving Lozano. Il messicano, che arriverà dal PSV per circa 42 milioni di euro , secondo quanto raccolto da Calciomercato.it sarà mercoledì prossimo in Italia, giorno fissato per le sue visite mediche con il club partenopeo. In seguito, la società lo presenterà ufficialmente alla stampa come accaduto con Eljif Elmas. Il messicano vestirà la maglia azzura dopo un inseguimento lungo un anno: Carlo Ancelotti, infatti, lo aveva notato durante il Mondiale di un anno fa e, dalla prossima settimana, lo avrà a disposizione.