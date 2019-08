TRIESTINA JUVENTUS DYBALA / Un gol da campione, un'esultanza per dire che lui da Torino non si muove: Paulo Dybala le sta provando tutte per convincere la Juventus a puntare ancora su di lui.

Dopo la magia contro la Triestina, il popolo bianconero si schiera nuovamente dalla sua parte, bocciando una sua cessione e soprattutto uno scambio con: "Se lo mandiamo a Milano dichiaro guerra a Paratici" scrive un tifoso su Twitter ed un altro si dice disposto a rinunciare alla Joya soltanto in caso di arrivo di Neymar. In generale tutti i messaggi sono dalla parte del calciatore: Dybala dalla Juventus, per il popolo bianconero, non se ne deve andare.

Ecco alcuni dei tweet: