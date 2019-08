Juventus, show Dybala: gol ed esultanza-messaggio!

JUVENTUS DYBALA / La Juventus di Paulo Dybala: dopo la doppietta nella sfida in famiglia di Villar Perosa, la Joya si ripete contro la Triestina. E' suo il gol che sblocca l'ultima amichevole dei bianconeri prima del debutto in campionato di sabato prossimo contro il Parma.

La Joya va a segno con uno splendido pallonetto che beffa il portiere avversario ma è anche l'esultanza a far parlare di sé: l'argentino, al centro di numerose voci di mercato e dato in partenza nonostante siano sfumate le piste United e Tottenham, mostra prima il suo nome sulla schiena poi si batte la mano sul petto. Un chiaro messaggio, non certo il primo, sulle intenzioni del calciatore: Dybala vuole restare alla Juventus e in questo precampionato lo sta dimostrando sul campo. Schierato da falso nove da Sarri (assente a Trieste) l'ex Palermo ha confermato le buone prestazioni messe fin qui in mostra.