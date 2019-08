INTER SANCHEZ LLORENTE / Il rinnovo di Dzeko con la Roma ha cambiato i piani dell'Inter: i nerazzurri sono alla ricerca di un altro attaccante dopo l'acquisto milionario di Lukaku. Il bosniaco era da tempo l'obiettivo primario di Marotta ma l'ex City ha scelto di prolungare la sua avventura in giallorosso, firmando fino al 2022.

Tutti gli aggiornamenti di mercato: clicca qui

Ora l'Inter dovrà rivedere i suoi piani e la società si è già mossa: numerosi gli attaccanti nella lista dei nerazzurri ma sono soprattutto due i nomi sui quali i dirigenti interisti stanno riflettendo in queste ore. Come riferisce 'Sky', infatti, giudicato troppo costoso Rebic e al momento ferme le piste che portano agli scambi con Dybala o Milik, le attenzioni sono tutte su Alexis Sanchez, in rotta con il Manchester United, e già da tempo calciatore che piace ad Antonio Conte. Il problema è rappresentato dal ricco ingaggio, circa venti milioni di euro, che l'ex Udinese percepisce in Inghilterra. L'alternativa è Fernando Llorente, svincolato dopo l'esperienza al Tottenham, corteggiato anche da Napoli, Lazio e Fiorentina.