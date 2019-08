Napoli, l'annuncio di Zidane su James Rodriguez e Bale

CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ ZIDANE / Dopo la vittoria col Celta nell'esordio in Liga, il tecnico del Real Madrid ha parlato in conferenza stampa, annunciando ufficialmente la permanenza di Gareth Bale, che a Balaidos è sceso in campo da titolare, dopo una tormentatissima estate: "Sono contento per la sua prestazione, resterà qui.

Credo che lui e tutti gli altri calciatori pensino solo al Real Madrid e a giocare".

Diversa, invece, la situazione di James Rodriguez, sempre nel mirino del Napoli. Il colombiano, per la prima volta in queste settimane, complice l'infortunio di Hazard era presente tra i convocati, ma è rimasto in panchina durante tutta la sfida di Vigo. Su di lui, il francese è stato più vago: "Stiamo iniziando la stagione e credo che Gareth, James e tutti i ragazzi che sono qui pensino a questo e a fare il meglio possibile per difendere questa maglia".

