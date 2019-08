TRIESTINA JUVENTUS HIGUAIN / Alle 20.30 la Juventus - senza Ronaldo e Sarri - affronterà la Triestina in amichevole. Nell'undici di partenza non figura Gonzalo Higuain.

Solo panchina, almeno dall'inizio, per il 'Pipita' che col passare dei giorni si avvicina alla permanenza in bianconero, a maggior ragione dopo il rinnovo di Dzeko con la Roma. Al posto dell'argentino ci sarà Paulo, lui ancora al centro delle voci di mercato. La presenza de 'La Joya' dal primo minuto può essere vista anche come un 'segnale' circa la sua conferma nella Juve che verrà.

Ecco la formazione UFFICIALE della Juventus

(4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa