CALCIOMERCATO NAPOLI REAL MADRID JAMES RODRIGUEZ / Nuovi segnali su James Rodriguez. Convocato per l'esordio in Liga del Real Madrid contro il Celta Vigo (gara vinta 3 a 1 dai blancos), il campione colombiano è rimasto in panchina tutta la partita: clicca qui per restare aggiornato.

ha confermato le sue gerarchie non dandogli spazio in campo nonostante le tre sostituzioni operate esclusivamente nel reparto offensivo:al posto diperper. Come anticipato da Calciomercato.it Florentino Perez sta cercando di convincere Zidane a puntare su James , per il quale ilspera di trovare un accordo al fotofinish.