CALCIOMERCATO UDINESE FIORENTINA MILAN DE PAUL TUDOR / Analizzando il momento della sua Udinese in conferenza stampa, Igor Tudor ha parlato anche di mercato: "Ci sono desideri, speranze e poi c'è la realtà. Con le parole è facile, si parla tutti i giorni. Bisogna vedere i fatti. Noi vogliamo fare bene, sono sicuro che questa squadra potrà fare bene nel suo reale stato. Io vedo la rosa più o meno come l'anno scorso. Prevedo una stagione con l'obiettivo unico di rimanere in Serie A. Mercato aperto? Penso che se chiedete ad allenatori o giocatori, su cento persone ci sono cento che dicono che sia una pazzia.

Turba non solo me ma anche i giocatori, che non possono concentrarsi. E' una delle più grandi stupidaggini che esistano. Bisogna adattarsi. I giocatori forti li vogliono tutti. E' stato scritto che lavuole, anche noi vogliamo. Il problema è che costa cento milioni. Io sono qui per allenare. Ci sono società dove l'allenatore può incidere di più o di meno sul mercato. Voi sapete quanto può incidere l'allenatore dell'Udinese, allora mi butto sul campo avendo fiducia nella società. Ci sono quindici giorni di mercato, vdiamo cosa succede. Vedo il Cagliari con una squadra impressionante, il Genoa che si rinforza, la Spal, il Bologna, il Parma, la Fiorentina. Io prevedo un campionato molto difficile".