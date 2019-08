CALCIOMERCATO FIORENTINA KALINIC / La Fiorentina sta valutando se riprendersi Nikola Kalinic, in uscita dall'Atletico Madrid.

I viola devono però sciogliere in fretta le riserve visto che sull'attaccante croato, stando ad 'As', è ripiombato il Monaco. Il club del Principato sta cercando di anticipare la concorrenza per il cartellino dell'ex Milan.