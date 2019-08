CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / Mandzukic torna in Germania? Le possibilità ci sono dato che è ancora viva la pista Borussia Dortmund e si riparla del Bayern Monaco dove il 33enne croato ha già giocato dal 2012 al 2014 facendo Triplete.

Alla 'Bild', il direttore sportivo dei bavaresi non ha chiuso le porte all'arrivo dell'attaccante, in uscita dalla: "Non posso parlare perché è un giocatore dei bianconeri - le parole di Hasan, peraltro compagno di squadra di Mandzukic ai tempi del Wolfsburg - Certamente lui è un mio amico visto che abbiamo giocato insieme, però al momento non c'è altro da dire".