CALCIOMERCATO BRESCIA BALOTELLI / Mario Balotelli nuovo attaccante del Brescia. La notizia è nota da giorni ma non è ancora ufficiale.

Quella odierna poteva essere la giornata giusta, ma la scaramanzia, riporta 'Sky Sport', avrebbe 'costretto' il presidentea evitare comunicazioni ufficiali. Il numero 17, infatti, nella smorfia napoletana è comunemente noto come 'la disgrazia': clicca qui per restare aggiornato. Meglio aspettare domani, domenica 18, per ufficializzare quindi la sua firma sui tre anni di contratto. La notizia ha subito infiammato i commenti sui social, tra i quali è prevalsa l'ironia e il divertimento per una decisione singolare.