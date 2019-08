CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Arturo Vidal dice sì all'Inter, nello specifico ad Antonio Conte.

Il cileno 'El Mercurio' sostiene che il centrocampista abbia detto al tecnico nerazzurro, che lo ha lanciato ai massimi livelli nel periodo trascorso alla Juventus, di essere più che disponibile al trasferimento in nerazzurro, sfiorato già l'estate scorsa. L'ostacolo all'affare sarebbe quindi solo il Barcellona, o meglio la cifra richiesta dai blaugrana per il cartellino del cileno - escluso dalla prima giornata di Liga - ovvero 20 milioni di euro. Per Marotta è eccessiva. L'Inter proverà comunque la strada del prestito con diritto di riscatto.