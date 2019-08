INTER ROMA CAGLIARI NAINGGOLAN / Rdaja Nainggolan si scatena contro il popolo dei social. Il suo 'ben fatto' a Dzeko, che ha rinnovato con la Roma, ha suscitato alcuni commenti negativi da parte dei tifosi interisti, che gli hanno imputato un presunto attacco alla sua vecchia società. Così, il nuovo centrocampista del Cagliari, parlando di Lukaku e Dzeko, ha spiegato la sua versione tramite alcune storie su Instagram: "Ora uno non può fare i complimenti ad un ex compagno/amico che viene massacrato... mi fa ridere questa cosa.

Mai offeso l'Inter e mai lo farò, il discorso è che uno non può fare i complimenti a Dzeko? Che c'entra con l'offendere l'Inter, ma oggi nel 2019 siamo tutti impazziti?".

Nainggolan ha proseguito con il suo chiarimento: "Ora voglio chiarire una cosa velocemente. Perché c'è troppa gente ignorante su questo mondo. Arriva Lukaku all'Inter ed essendo un amico gli dico 'auguri e spacca tutto'. Stesso vale per Dzeko, che è un amico, 'complimenti e spacca tutto'. La società non c'entra niente. Solo amicizia ed ex compagni... svegliatevi. Con Lukaku mi dicono 'sei un grande' e con Dzeko mi dicono che sono uno str***o". Ma allora sono io quello finto o quelli che prima dicono bravo e poi ti mandano a fan***o? Lezione di vita, almeno per chi vuole capire...".