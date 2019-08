CALCIOMERCATO INTER REBIC / Dzeko ha rinnovato con la Roma complicando la vita a un'Inter ora costretta a guardare altrove per consegnare ad Antonio Conte un altro attaccante di spessore. In queste ore si sono fatti diversi nomi, compresi quelli di un Alexis Sanchez costosissimo (anche se lo United dovesse regalarlo...) e in evidente declino da un paio d'anni e di un Fernando Llorente che in realtà potrebbe essere al massimo una riserva di Lukaku.

Ma anche quello di, che arriverebbe nell'eventuale affare Icardi, e di Ante

Proprio quest'ultimo, per il quale Marotta e Ausilio si muovono da tempo, sarebbe per logica l'alternativa ideale a Dzeko. Le caratteristiche sono diverse così come le 'categorie' - pur essendo otto anni più giovane, il serbo ex Fiorentina non è e mai raggiungerà il livello del bosniaco. Dalla sua una maggiore duttilità - ma in quanto a stazza fisica e capacità di giocare (seppur in modo diverso) anche per la squadra non sono distanti anni luce.

Trattare con l'Eintracht non sarebbe facile, anche perché i tedeschi avrebbero poco tempo per trovare un degno rimpiazzo. La valutazione parte da circa 40 milioni di euro, una cifra importante che l'Inter potrebbe comunque decidere di impegnare in modo frazionato, attraverso un prestito molto oneroso che dia certezze sull'esercizio del riscatto al termine della prossima stagione.