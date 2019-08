CALCIOMERCATO ROMA DZEKO INTER MARTINA/ Un rinnovo che vale più dell'acquisto stesso: Edin Dzeko continuerà a vestire la maglia della Roma fino al 2022. L'attaccante bosniaco, arrivato nel 2015 in giallorosso, è entrato nel cuore dei tifosi vincendo il titolo di capocannoniere della Serie A nella stagione 2016/2017. Il cigno di Sarajevo è ormai un 'figlio di Roma' e l'ha dimostrato accantonando l'idea Inter e restando all'Olimpico. Già in questi mesi estivi, Dzeko si è dimostrato fondamentale per il nuovo allenatore Paulo Fonseca che, con la sua permanenza, può puntare in alto, come affermato dal suo consulente di fiducia Silvano Martina: "La Roma con il rinnovo di Dzeko ha dimostrato che c'è, e con questo gesto manda un messaggio importante al campionato. Abbiamo firmato il rinnovo ieri sera alle 9.

Martina ha poi rimarcato l'aspetto ambientale, senza tralasciare le voci di mercato: "Dzeko è molto felice, si trova benissimo qui con la famiglia. La trattativa con l'Inter stava andando troppo per le lunghe, anche per via della situazione Icardi, e quindi rimanere a Roma è stata la soluzione migliore. I giallorossi stanno costruendo una squadra importante e il giocatore è felicissimo di farne parte". Queste le parole dell'intermediario del bosniaco, che ha confermato l'esistenza di una trattativa per Mauro Icardi, attaccante dell'Inter.