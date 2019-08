CALCIOMERCATO SERIE A OCCASIONE SANCHES INTER MILAN / Solo 5 minuti nel match di esordio contro l'Hertha Berlino. Un minutaggio che non ha di certo fatto piacere al Renato Sanches. Il centrocampista del BayernMonaco, al termine del match contro il club della Capitale, non ha nascosto tutta la sua delusione: "Certo che sono deluso - si legge su 'Goal' - è la seconda volta che il club non mi lascia andare altrove. Per me cinque minuti di partita non sono abbastanza.

Non sono felice, voglio giocare di più in un altro club".

Parole chiare di un calciatore, che spinge per essere liberato. Renato Sanches potrebbe così diventare un'occasione degli ultimi giorni di calciomercato anche per le squadre italiane. Inter e Milan, se dovessero liberarsi dei loro esuberi, potrebbero pensare al calciatore portoghese anche in prestito. Soprattutto i nerazzurri, dopo l'affare Perisic, potrebbero avere una corsia preferenziale. Non va scartata, inoltre, l'ipotesi francese (potrebbe essere un profilo giusto per il Marsiglia).