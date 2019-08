Calciomercato Milan, colpo Correa: parla Simeone

CALCIOMERCATO MILAN CORREA SIMEONE / Correa è il nome in cima alla lista dei desideri del Milan per rinforzare l'attacco. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci sviluppi importanti, con l'affare pronto a decollare. Dalla Spagna arrivano ulteriori novità con le parole di Diego Simeone.

Il tecnico dell'intervenuto in conferenza stampa, in vista del primo match di Liga contro il Getafe, non ha voluto esporsi più di tanto in merito all'attaccante argentino: "Correa? Mi piacerebbe che restassero con noi tutti i buoni giocatori - riporta 'Marca' - e che arrivassero calciatori forti così da costruire sempre più la squadra migliore possibile".