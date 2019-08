SASSUOLO ADJAPONG VERONA EMPOLI / Cristian Bucchi lo avrebbe voluto all'Empoli, ma Claud Adjapong può restare in Serie A. L'esterno è in uscita dal Sassuolo, ma i toscani sarebbero stati superati dal Verona.

Gli scaligeri sarebbero infatti in vantaggio nella corsa al giocatore di origini ghanesi e l'affare si può chiudere sulla base di un prestito.

Come riferisce 'Tuttosport' il classe 1998 è ormai ad un passo dal vestire gialloblù. L'Empoli pare ormai battuto e l'ufficialità dell'affare potrebbe addirittura arrivare all'inizio della prossima settimana.