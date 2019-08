ROMA MARTINA DZEKO INTER / "Edin ha nel cuore Roma, così come la famiglia. L'opportunità dell'Inter è stata concretissima, ma c'era da attendere ancora. Un giocatore come lui però non poteva aspettare". Così Silvano Martina, agente di Edin Dzeko, ha parlato a 'TeleRadioStereo' del rinnovo contrattuale dell'attaccante bosniaco con la Roma. "3/4 giorni fa abbiamo iniziato a valutare l'ipotesi rinnovo con la Roma. Mister, compagni, società e tifosi hanno influito molto: tanti chiedevano al ragazzo di rinnovare.

Sentirsi importante in un gran club come la Roma ha pesato" come riferito anche da Calciomercato.it nel retroscena dell'affare .

Sulla possibilità di trasferirsi a Milano: "La Roma ha capito quello che poteva essere il desiderio di Edin. Lui si è trovato molto bene qui, ma stava valutando la possibilità di provare una nuova avventura dopo tanti anni, anche per giocare la Champions League. Le cose poi hanno iniziato ad andare per le lunghe e alla fine abbiamo valutato l'ipotesi rinnovo. Ci tengo a sottolineare che lui ha firmato con grande entusiasmo. Quattro giorni fa mi sono messaggiato con Petrachi, gli ho chiesto se era curioso di sapere una cosa, ma mi ha risposto che poteva esserlo solo in caso di apertura per un rinnovo di Dzeko. Gli ho detto che c'era una possibilità ed è stata poi colta al volo".