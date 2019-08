Calciomercato Milan, colpo Correa: si chiude!

CALCIOMERCATO MILAN CORREA / Il Milan guarda ancora a Madrid. I rossoneri dopo aver messo a segno il colpo Theo Hernandez vogliono chiudere per Correa, vero obiettivo per l'attacco. La trattativa con l'Atletico Madrid è viva anche se i Colchoneros, almeno per il momento non sembrano intenzionati a fare sconti. Occhio - come raccontato - anche all'altra sponda della Capitale spagnola, dove può tornare di moda il nome di Mariano.

Il sogno di Maldini, Boban e Massara, però, come detto, è il talento argentino. Dalla Spagna arrivano ancora una volta buone notizie: 'El Partidazo de COPE' riportano dell'ottimismo da parte dell'entourage di. L'affare potrebbe chiudersi la prossima settimana. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Confermata, inoltre la volontà del Milan di pagare meno di 40 milioni e la necessità di vendere