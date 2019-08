Roma, niente Inter per Dzeko: Nainggolan non dimentica

ROMA NAINGGOLAN DZEKO INTER / Il rinnovo di Edin Dzeko ha sorpreso un po' tutti, con il pressing dei compagni risultato alla fine decisivo.

Il prolungamento del contratto ha spiazzato soprattutto l'che aveva intenzione di completare l'attacco con il bomber bosniaco. Il mancato approdo in nerazzurro e la permanenza in giallorosso ha reso felice anche Radja. Il centrocampista del Cagliari non ha tardato a complimentarsi con un messaggio social: "Well done!" (Ben fatto!), che sembra una vera e propria frecciatina alla sua ex squadra, l'Inter.