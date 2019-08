Roma, dal pressing dei compagni al rinnovo: il retroscena dI CM.IT su Dzeko

CALCIOMERCATO ROMA DZEKO / Il pressing asfissiante dei compagni (a partire da Lorenzo Pellegrini), il feeling con Fonseca e una trattativa con l'Inter che andava per le lunghe.

In pochi giorni, si è ribaltato tutto: Edinha deciso di rinnovare a vita con lae di restare con la squadra che, in questo periodo, ha dimostrato di volerlo di più. Bloccata dal caso, la società nerazzurra non ha potuto effettuare il famoso rilancio. Un assist per, descritto sereno nell'ultimo periodo proprio perché sapeva che il famoso giro degli attaccanti avrebbe in qualche modo favorito la Roma.