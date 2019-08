Inter, dal piano per Milinkovic-Savic a Mister X: un (super) centrocampista per Conte

INTER MILINKOVIC SAVIC VIDAL / In attesa di capire quali saranno le prossime mosse in attacco dopo il rinnovo di Edin Dzeko con la Roma, il mercato dell'Inter è in gran fermento anche in altri reparti che da qui alla fine della sessione estiva la dirigenza cercherà di puntellare. Dalla fascia mancina, dove Biraghi è il nome sempre più caldo, al centrocampo soprattutto, dove l'intenzione degli uomini mercato nerazzurri è quella di inserire un nuovo innesto solo se in grado di alzare di molto il livello del reparto.

I profili su cui si sta lavorando, dunque, sono tutti di un certo peso.

In cima alla lista delle preferenze rimane cerchiato in rosso Sergej Milinkovic-Savic. La Lazio continua a sparare alto, ma secondo 'Tuttosport' l'Inter potrebbe impostare un'operazione in prestito molto oneroso con diritto di riscatto (con un patto tra club simile a quello col Sassuolo per Politano e Sensi) per scardinare le resistenze dei biancocelesti. Tra le alternative, va sempre tenuto caldo il nome di Arturo Vidal sul quale servirebbe la 'garanzia' di Antonio Conte per l'affondo. Il Barcellona non lo considera centrale e lo valuta circa 20 milioni di euro, meno della metà di quanto richiesto per Rakitic che anche ieri ha ben figurato subentrando nella sfida persa con l'Athletic e potrebbe essere più complicato da raggiungere. Il quotidiano torinese però invita a non scartare il classico 'Mister X', ovvero un big in uscita da un top club che a fine mercato può muoversi anche in prestito. Visto il fermento di questa estate, di occasioni possono spuntarne parecchie...