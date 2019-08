Fiorentina, attaccante cercasi: si pensa ad un ritorno

FIORENTINA KALINIC ROSSI /Boateng non può bastare. Il ghanese, che nel corso degli anni si è evoluto da trequartista-incursore a 'falso nueve', non può certamente essere l'unica risorsa per l'attacco della Fiorentina di Montella. Con Simeone in uscita e con Vlahovic ancora molto giovane ed inesperto, Vincenzo Montella potrebbe presto avere a disposizione un nuovo attaccante. E una pista porta al clamoroso ritorno di Nikola Kalinic. Il croato, che Montella conosce benissimo, è in uscita dall'Atletico Madrid e può rappresentare un'occasione per diversi club della Serie A.

Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Come sottolinea il 'Corriere dello Sport', Kalinic è dunque uno dei nomi sondati dalla viola per il proprio attacco. Oltre a Montella una carta importante può giocarla Daniele Pradè, che aveva portato il croato in Italia dall'Ucraina. Ma oltre a lui sul taccuino della dirigenza toscana ci sono anche Fernando Llorente, attualmente svincolato e profilo gradito da diversi club italiani come Inter, Napoli e Lazio, ma anche il giovane uruguayano Diego Rossi, in forza ai Los Angeles FC. La società statunitense però chiede una cifra giudicata troppo alta dai viola: oltre 13 milioni di euro, ma Pradè non sembra disposto a volerne versare più della metà.