Roma, fermento Rugani: cala il prezzo ma rispunta il Barcellona?

ROMA RUGANI BARCELLONA / Sistemazione cercasi per Daniele Rugani. Nella lunga lista dei calciatori da piazzare stilata dai dirigenti della Juventus, ora una particolare fretta si registra anche sul difensore che con l'arrivo di Demiral è finito tra i partenti. Oggi, secondo 'Tuttosport', il Ds juventino Fabio Paratici sarà in Spagna dove proporrà il suo giocatore al Barcellona che lo aveva chiesto a fine 2018.

In corsa resta anche il, così come la Roma che è da giorni concretamente su Rugani e ha visto complicarsi l'affare Lovren . Secondo 'La Gazzetta dello Sport', dai 30 milioni ipotizzati in partenza ora la 'Vecchia Signora' può cedere per 25 milioni di euro ed apre al prestito con diritto di riscatto.