Inter, sprint Biraghi: dipende da Dalbert, ma no allo scambio

INTER BIRAGHI DALBERT / Come anticipato da Calciomercato.it la Fiorentina non apre allo scambio di prestiti con Dalbert, ma Biraghi può comunque approdare all'Inter ed in tempi piuttosto rapidi.

La conferma arriva da 'La Gazzetta dello Sport' che parla di trattativa avviata tra le due società per il prestito con diritto di riscatto del laterale mancino cresciuto nel vivaio nerazzurro. Il nodo principale resta soprattutto la posizione del brasiliano che non rientra nei piani di Conte: la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il ritorno al Nizza con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sistemato Dalbert, partirà quindi l'affondo finale per Biraghi.