Juventus, borsino attaccanti: la conferma di Higuain in rialzo

JUVENTUS HIGUAIN / La grande abbondanza fa piacere alla Juventus, ma fino ad un certo punto. Poco più di due settimane al via e il tecnico Maurizio Sarri ha a disposizione una batteria d'attaccanti da far invidia praticamente a tutti i grandi club, e considerando che il pressing su Mauro Icardi va avanti è logico pensare che nei piani del Ds Fabio Paratici ora il capitolo cessioni debba subire un'importante accelerazione.

Tra i nomi più chiacchierati c'è sicuramente quello di Paulo Dybala, la cui partenza però è frenata anche dalla richiesta di un ingaggio da 10 milioni di euro oltre che dalla voglia di misurarsi col nuovo progetto tecnico di Sarri. Lo scambio con Icardi può essere una soluzione, ma i contatti diretti tra Inter e Juventus al momento sono praticamente inesistenti. Per Mandzukic, come raccontato da Calciomercato.it, c'è la pista Bayern Monaco oltre al tentativo concreto del Borussia Dortmund: altra cessione non agevole, ma alla fine il croato dovrebbe partire. Chi invece vede risalire le quotazioni della sua permanenza, secondo 'La Gazzetta dello Sport', è Gonzalo Higuain per il quale la possibilità di restare ora è concreta.