INTER ICARDI JUVENTUS NAPOLI ULTIME / Molto più di un colpo di scena. Il rinnovo di Edin Dzeko alla Roma è un vero uragano che rimescola le carte del calciomercato in Serie A e a circa 15 giorni dalla chiusura della sessione estiva toglie tante possibilità di manovra ad un gioco di incastri tra attaccanti al quale ormai si lavora da mesi.

La prima conseguenza diretta riguarda la Roma stessa, che si sistema con quel centravanti che ha sempre voluto.

Inter, Icardi tra Juventus e Napoli

Un nuovo acquisto di fatto, sotratto all'che quindi vede sfumare il rinforzo chiesto dal tecnico Antonio Conte ed ora deve muoversi sulle alternative, con vari nomi da Rebic e Llorente a Werner, Sanchez e Milik in lista , ma soprattutto sulla sistemazione in uscita di quel Mauroche a questo punto ha una via d'uscita in meno e si trova con le spalle al muro.

Salata l'opzione Roma, con cui si stava discutendo un possibile scambio che avrebbe coinvolto Dzeko ed un conguaglio economico, per la partenza dell'ex capitano nerazzurro resistono due strade: La Juventus e il Napoli. Quella bianconera resta la soluzione in cima alle preferenze di Icardi, ma l'Inter al momento sembra aprire agli storici rivali juventini solo in un'operazione di scambio con Paulo Dybala che per ora non scalda i dirigenti della Juve, intenzionati ad ottenere anche una parte in contanti e preoccupati dalla possibilità di un'esplosione dell'argentino a Milano, ma allo stesso tempo tentati dalla maxi-plusvalenza da mettere a bilancio con la sua partenza. Da Napoli, invece, continua il pressing di dirigenti, staff tecnico e calciatori che vorrebbero convincere 'Maurito', ad ora senza successo. 'La Gazzetta dello Sport' parla di "preoccupante atteggiamento di chiusura di Icardi verso un trasferimento ad un altro club che non sia la Juventus". Il rischio è quello di restar fermo un anno (almeno).