Milan, asse caldo con Madrid: Correa e blitz dal Real

MILAN CORREA MARIANO DIAZ ANDRE SILVA / Il mercato del Milan si intreccia sempre più con la Spagna ed in vista del finale di questa sessione estiva si preannuncia traffico sull'asse che lega Milano e la Liga. Madrid, in particolare, dove la dirigenza rossonera è attesa ai tavoli di Atletico e Real. Tutte le news di mercato: clicca qui per restare aggiornato.

La priorità resta Angel Correa. Boban e Maldini vogliono regalare al tecnico Giampaolo l'argentino dell'Atletico messo in standby a causa della mancata chiusura dell'operazione Rodrigo, per il quale i 'Colchoneros' hanno virtualmente chiuso col Valencia.

Intoppi economici e liti interne al club valenciano hanno frenato l'operazione che complica il piano dei rossoneri i quali però restano fiduciosi e convinti di poter chiudere negli ultimi giorni di questo mercato. Giorni che saranno decisamente caldi, visto che come riporta 'La Gazzetta dello Sport' il Real Madrid avrebbe dato appuntamento ai rossoneri proprio per l'ultima settimana della finestra estiva. Praticamente impossibili (o quasi) i vari Modric, James Rodriguez e Bale, sul tavolo potrebbe tornare il nome di un esubero di Zinedinepiù alla portata del Milan: lo spagnolo Mariano Diaz, che come raccontato da Calciomercato.it ha già aperto anche all'ipotesi Roma . Intanto, in uscita, per Andrépotrebbe riaprirsi l'ipotesicon l'agente Jorgeche ne avrebbe parlato al nuovo tecnico Lopetegui.