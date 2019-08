Brescia, non solo Balotelli: Cellino sogna un altro grande svincolato

BRESCIA BALOTELLI MARCHISIO / Progetti da grande Brescia per il presidente Massimo Cellino che sta per definire l'arrivo di Mario Balotelli e non si ferma.

Nelle prossime ore infatti è previsto l'incontro probabilmente decisivo per la chiusura dell'accordo con l'attaccante classe '90, pronto a firmare un contratto triennale che tra base fissa e vari bonus non dovrebbe raggiungere i 3 milioni di euro a stagione, ma il numero uno del club lombardo non si ferma. Secondo 'Tuttosport' la società è al lavoro per nuovi innesti di spessore ed il sogno è Claudio, attualmente svincolato dopo l'addio allo