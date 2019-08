Bayern Monaco, UFFICIALE: principio di accordo per Coutinho. La formula

BAYERN MONACO COUTINHO / Philippe Coutinho sarà dalle prossime ore un nuovo calciatore del BayernMonaco.

Dopo la conferma da parte dei dirigenti del, nella notte il club tedesco ha diramato un comunicato ufficiale con il quale annuncia un principio di accordo con i blaugrana per l'arrivo del brasiliano classe '92. La formula è quella del prestito annuale con opzione per il riscatto del cartellino del giocatore che è atteso in Gemania nelle prossime ore per le visite mediche di rito e le firme sui contratti.