LIVERPOOL SHAQIRI / Non c'è spazio per Xherdan Shaqiri che al Liverpool ha una concorrenza spaziale in attacco e nelle preferenze di Jurgen Klopp ormai è molto indietro.

Situazione difficile per lo svizzero passato anche per l', che non esclude l'ipotesi di un addio già in questa sessione estiva. Il messaggio è chiaro, lanciato in un'intervista all'edizione online del 'Langenthaler Tagblatt' durante la quale spiega: "Sono deluso dal fatto che non ho più giocato. A nessuno piace sedersi in panchina. È chiaro che voglio più spazio. Devo pensare bene alla mia situazione e trovare una soluzione".