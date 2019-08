Milan, si ferma Rafael Leao

MILAN RAFAEL LEAO / Ad una settimana dal via ufficiale alla nuova stagione, il Milan affronta il Cesena in un test amichevole al quale non prenderà parte Rafael Leao. Il nuovo attaccante rossonero infatti non è stato convocato a causa di un piccolo infortunio, mentre in lista ci sono Kessie e Duarte.

Ecco l'elenco completo:

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Soncin.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli, Strinic.

CENTROCAMPISTI

Biglia, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Maldini, Mionic, Paquetá.

ATTACCANTI

Borini, Castillejo, Maldini, Piątek, André Silva, Suso.