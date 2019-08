ROMA DZEKO RINNOVO / Si chiude con un finale a sorpresa una delle tante lunghe telenovele di questa estate di calciomercato. Niente Inter per Edin Dzeko che rinnova il proprio contratto con la Roma e firma fino al 2022.

Un colpo di scena con l'attaccante bosniaco che su Instagram commenta con grande soddisfazione: "In queste ultime settimane ho sentito con forza quanto tutto il Club desiderasse che io restassi.Il confronto con i dirigenti, il lavoro con l'allenatore, l'affetto dei compagni e l'amore dei tifosi mi hanno reso ancora più consapevole di quanto ho capito in questi quattro anni: la Roma è casa mia. Qui c'è tutto per vincere un trofeo e sono felice di poterci rimanere a lungo".