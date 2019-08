INTER LONGO / Dopo tanti arrivederci e ritorni alla base, Samuele Longo questa volta lascia l'Inter in maniera definitiva.

La società nerazzurra ha infatti annunciato in serata il passaggio dell'attaccante classe '92 al Deportivo la Coruna, attualmente in seconda divisione spagnola, con la formula del prestito annuale con obbligo di trasformazione della cessione in definitiva.