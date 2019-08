Lazio, salta il Bayern: sfida a tre per Vignato

LAZIO BAYERN VIGNATO / C'è la fila per Emanuel Vignato. Dopo il debutto in Serie A il baby gioiello del Chievo ha stregato tanti grandi club e sembrava ad un passo dal trasferimento al BayernMonaco, che secondo il 'Corriere della Sera' sarebbe però sfumato.

Il club clivense avrebbe comunque deciso di cedere il suo talento classe 2000 in questa sessione per non perderlo a zero tra un anno ed i grandi club di Serie A si sono già mossi. In particolare, secondo il quotidiano, laavrebbe la preferenza del giocatore e si starebbe portando avanti rispetto ache pure sono in corsa.