CALCIOMERCATO ROMA SANCHEZ / Tra Inghilterra e Italia, le voci sul futuro di Alexis Sanchez si rincorrono senza soluzione di continuità. Nonostante le numerose voci su una rottura ormai insanabile tra l'attaccante cileno, lo staff tecnico e il club, in conferenza stampa Ole Gunnar Solskjaer ha ribadito ancora una volta di contare sull'ex Barcellona, offerto anche alla Roma di recente.

"Alexis è veramente professionale e ogni giorno viene ad allenarsi veramente duro. Vuole far parte di questo corso e questa cosa che è stato mandato tra le riserve ovviamente non è così. Fa parte della nostra squadra ed è veramente un buon giocatore. Ora sta lavorando da tre settimane, è un po' indietro rispetto agli altri, ma è molto vicino. Non abbiamo così tanti attaccanti e Alexis potrebbe giocare molte più partite di quanto ci si aspetti".