CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / Fatica a decollare il mercato in uscita della Juventus. Nei giorni scorsi Maurizio Sarri ha parlato chiaramente di almeno sei esuberi.

Tra questi, c'è sicuramente anche Mario Mandzukic seguito anche dal Borussia Dortmund . Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile ritorno aldato come imminente da alcuni media. Secondo la 'BILD', però, alcuni esponenti della dirigenza bavarese hanno negato con forza l'esistenza di una manifestazione d'interesse per l'attaccante croato, il cui ritorno non viene contemplato.