CALCIOMERCATO NAPOLI ROMA JAMES RODRIGUEZ MARIANO DIAZ / Sono usciti i convocati di Zidane per Celta Vigo-Real Madrid, sfida valevole per la prima giornata della Liga 2019/2020. Nell'elenco stilato dal tecnico delle 'Merengues' figura James Rodriguez, come noto desiderio del Napoli, mentre è assente Mariano Diaz, nel mirino della Roma.

Quello del colombiano è di fatto un inserimento obbligato, dato che Zidane ha perso per un mesecausa infortunio, oltre che una conferma sulla complessità dell'obiettivo. Quella dell'attaccante, invece, dovrebbe essere legata al fatto che sia in uscita, perlomeno questo è ciò che sostiene parte della stampa spagnola, e rappresenta sicuramente una buona notizia per i giallorossi.

Ecco l'elenco completo dei convocati del Real Madrid

Portieri : Keylor Navas, Courtois e Altube.

Difese : Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo e Odriozola.

Centrocampisti : Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James e Isco.

Attaccanti : Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jović, Brahim e Vinicius Jr.