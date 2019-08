REAL MADRID TEN HAG VAN DE BEEK / Donny van de Beek al Real Madrid: da tempo si parla di un possibile trasferimento del 22enne centrocampista olandese alla corte di Zinedine Zidane ma l'operazione potrebbe anche non essere chiusa entro la fine del calciomercato estivo.

Ne è convinto il tecnico dell'Erikche in conferenza stampa ha risposto così alla domanda sul futuro del calciatore, protagonista nella scorsa stagione della splendida cavalcata dei 'Lancieri' in Champions League: "Questa è una domanda che va fatta a Marc. Credo che van de Beek giocherà nell'Ajax in questa stagione". Parole che sembrerebbero chiudere la porta ad una cessione del centrocampista, anche se nelle ultime due settimane di mercato le cose potrebbero ancora cambiare.