CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO ZANIOLO / Due giorni dopo aver firmato il rinnovo di contratto con la Roma, Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di 'Roma Tv' per commentare il prolungamento con la squadra giallorossa. "Era il mio desiderio rimanere qui. Abbiamo lavorato con il mio agente e la società sin da subito per il futuro e sono molto felice. Voglio continuare così e togliermi soddisfazioni con la squadra. Dopo la firma i dirigenti mi hanno detto che è un passo importante e di tenere la testa sulle spalle per fare bene quest'anno. Io ho pensato 'ora si fa sul serio, devo comportarmi in campo e fuori da professionista, essere da esempio'.

L'anno scorso è stato un anno particolare, con tante pressioni addosso non è stato sempre semplice ma fare il calciatore vuol dire anche questo. Sono in una grandissima società come lae spero di fare i tifosi felici. Non ho mai pensato di lasciare la Roma, sono innamorato di questa società e questi tifosi. Ho sempre spinto per rinnovare e continuare questo insieme. Bisogna essere umili e non montarsi la testa. È fondamentale la famiglia, la società e i compagni".

Tra gli acquisti arrivati sin qui a Trigoria, Zaniolo punta le proprie fiches su Mancini: "Sono tutti validi e bravi ragazzi, ma se devo fare un nome dico Mancini. Lo conosco da tempo, è validissimo e sono sicuro che saprà tirar fuori le sue qualità".