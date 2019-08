JUVENTUS POCHETTINO ERIKSEN / Il mercato in Premier League è finito da più di una settimana, ma sul fronte uscite le indiscrezioni continuano a rincorrersi: anche se con l'impossibilità di acquistare sostituti, le big inglesi difficilmente lasceranno partire i loro talenti, alcune situazioni sono da tenere d'occhio. Il caso Pogba è emblematico con il francese che potrebbe ancora lasciare il Manchester United e non è solo: in casa Tottenham, infatti, non si attenuano le voci sul futuro di Eriksen, colpa anche di un contratto in scadenza tra appena un anno.

le società più interessate e Pochettino oggi ha alimentato le loro speranze. Gli ultimi aggiornamenti sul mercato: clicca qui!

Parlando in conferenza stampa il manager degli Spurs ha, infatti, aperto all'addio del trequartista danese: "Sarà qui anche dopo il 2 settembre? Non lo so. Il mio compito è aiutare tutti i giocatori fino a quando non decidono di prendere una strada diversa nella loro carriera. Nelle mie scelte non mi faccio condizionare dai contratti: per me non fa differenza se un giocatore è in scadenza o ha ancora cinque anni di contratto".