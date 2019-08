Roma, Lampard su Batshuayi e Zappacosta: confermata anticipazione CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA / Come detto nei giorni scorsi, il Chelsea difficilmente lascerà partire Batshuayi, finito nuovamente nel mirino della Roma, alla ricerca di un attaccante in più in vista dell'eventuale partenza di Schick. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro il Leicester, mister Lampard ha escluso una cessione dell'attaccante belga, rimanendo invece più possibilista sul fronte Zappacosta, seguito anche lui dalla squadra giallorossa.

"Il futuro è con Michy qui come uno dei nostri attaccanti. Sappiamo che ci sono tre punte, ma ci saranno opportunità anche per lui.

E' importante che si alleni al top, ogni giorno per diventare completamente idoneo a giocare come chiedo ai miei attaccanti, ossia in costante movimento. Lui è un nostro giocatore e competerà con Abraham e Giroud per un posto. Per Zappacosta non è ancora chiaro se ci lascerà entro fine mese. E' un nostro giocatore e Reeceè infortunato e potrebbe averne per ancora due o tre settimane. E' una decisione che prenderemo progressivamente. L'atteggiamento di Zappacosta mi ha veramente impressionato, la sua qualità e come si è allenato. E' un giocatore molto buono e noi dobbiamo essere certi di essere contenti della squadra che avremo a fine mercato. Sarà una decisione per il bene del club e di Zappa, voglio giocatori felici. La sua professionalità è stata grande. Ci saranno ancora dei colloqui".